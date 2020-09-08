МВС готує е-систему для фіксації в’їзду в Україну авто з іноземною реєстрацією

Про це на пресконференції заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На цей час ми з Прикордонною службою України готуємо електронну систему, яка дозволятиме фіксувати в’їзд в Україну авто з іноземною реєстрацією, щоб відразу після цього авто потрапляло в базу з інформацією про те, яка людина в’їхала, що це за авто», - сказав Геращенко.

За його словами, планується, що після цього, якщо це авто перевищить швидкість або іншим шляхом порушить ПДР, і порушення можна буде зафіксувати автоматично, прикордонники будуть отримувати інформацію про такого порушника.

«І при виїзді з країни ця особа буде отримувати інформацію про те, скільки разів вона порушила. Вона буде попереджатися, що якщо вона не заплатить штраф при виїзді з країни, то наступного разу їй може бути заборонений в’їзд в Україну», - зазначив заступник міністра.

Як повідомлялося, у патрульній поліції України планують запровадити новий метод - фіксацію порушень поліцейськими у русі поліцейського авто.