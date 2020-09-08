Для виявлення порушників на дорогах планують запустити "фантомні патрулі"

У патрульній поліції України планують впровадити новий метод - фіксацію порушень поліцейськими у русі поліцейського авто.

Про це під час пресконференції 8 вересня поінформував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає кореспондент Укрінформу.

«Досвід і зарубіжних країн, і передових практик у сфері безпеки дорожнього руху доводить те, що наряду з системою автоматичної фіксації повинні працювати також і системи фіксації порушень не в автоматичному режимі. Один з ефективних методів фіксації є фіксація поліцейськими безпосередньо у русі поліцейського авто», - сказав Білошицький.

Він пояснив, що при такому методі у поліцейському спеціалізованому транспортному засобі встановлюється спецприлад, який дозволяє фіксувати правопорушення, які відбуваються навколо поліцейського авто, навіть якщо воно перебуває у русі.

«Це надає можливість поліцейським бути мобільними, не зупинятися на одному місці, а продовжувати патрулювання. А також це - додатковий ефект превенції, бо кожен водій знатиме, що може з’явитися таке авто, яке, як правило, в зарубіжних країнах використовується без спеціальної символіки, або за допомогою 3D-зображення, яке видиме тільки під кутом 90 градусів. Тобто, помітити таке авто можливо після того, як це авто вчинить якісь дії, щоб бути поміченим. Як правило, це коли зупиняється транспортний засіб з метою притягнення до відповідальності», - поінформував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

За його словами, наразі така система працює в багатьох країнах світу.

«Ми разом з Укрінфрапроєктом проаналізували досвід зарубіжних країн, і наразі в цьому вже році проводиться в межах фонду безпеки дорожнього руху закупівля перших тестових моделей. Буде проведено безпосереднє їх тестування і перша експлуатація. І у майбутньому передбачається закупівля ще кілька сотень таких приладів, щоб «фантомні патрулі» з’явилися і на наших трасах, і ми мали таку величезний превентивний механізм, який доводить свою ефективність», - поінформував він.

Голова Державного агентства інфраструктурних проєктів Кирило Хом'яков зазначив, що на цей рік вже укладений контракт на додаткові 220 комплексів авто фіксації, які будуть встановлені на дорогах державного значення.

«Таким чином, загальна кількість комплексів автофіксації складе вже більше 270. І також на наступні роки у нас заплановано додаткові 400 комплексів автофіксації на дорогах державного значення, а також доопрацювання програмного забезпечення», - уточнив Хом'яков.

Також заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко уточнив, що у МВС планують, що майбутня система контролю швидкості в Україні скрадатиметься з кількох частин.

«Перша – це стаціонарні камери, наразі їх 50, і 220 вже закуплені й у цьому році будуть поставлені. Друга – це питання камер, які встановлюються на поліцейських авто, щоб водії знали, що будь-коли потрібно притримуватися режиму швидкості, а не тільки в місцях встановлення стаціонарних камер ("фантомні патрулі" – ред.). Третя - це напівавтоматичні камери типу TruCam», - зазначив Геращенко.

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Як повідомлялося, після офіційного запуску системи автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху 1 червня 2020 року інформація про час, місце правопорушення, перевищену швидкість, а також про номерні знаки автомобіля передається до центру автоматизованої обробки даних патрульної поліції.

Центр перевіряє її на предмет достовірності, звіряючи з даними реєстрів МВС України – модель, марку автомобіля, номерні знаки, знаходження в розшуку тощо. Після цього формується постанова, на яку накладається електронний підпис.

Наразі система виявляє лише один вид порушень – перевищення швидкості. У подальшому, за допомогою камер будуть фіксувати проїзд на червоне світло світлофора, виїзд на зустрічну смугу, рух смугою для громадського транспорту, а також інші порушення.

Перші камери встановили у Києві та Київській області, але поступово вони з'являться по всій Україні.

Заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Гончаров у середу поінформував, що МВС України запустило мобільний додаток, який дозволяє громадянам перевірити наявність штрафів за порушення ПДР.