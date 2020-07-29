Радари TruCAM встановлять ще на 43 ділянках доріг

В Україні відсьогодні з'явиться ще 43 нових та буде розширено вже 5 існуючих ділянок, де патрульні вимірюватимуть швидкість приладом TruCAM.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує пресслужба МВС України у Facebook.

«Поряд з камерами автоматичної фіксації порушень ми продовжуємо використовувати мобільні прилади TruCAM, адже, як показує міжнародна практика, більша ефективність у контролі за швидкістю руху досягається тільки у поєднанні методів вимірювання. Відсьогодні з'явиться ще 43 нових та розширено вже 5 існуючих ділянок, де патрульні вимірюватимуть швидкість приладом TruCAM», - йдеться у повідомленні.

Громадяни можуть переглянути карту й перелік місць з оновленою інформацією за посиланням.

Він наголосив, що місця вимірювання – це аварійно-небезпечні ділянки автодоріг та місця концентрації ДТП, скоєних з причин перевищення швидкості руху.

«Усього на дорогах України працюватиме 116 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 252 ділянках», - поінформував Білошицький.

За його словами, мета патрульних - запобігти цьому правопорушенню й привчити водіїв бути відповідальними на дорозі.

«Підходи у цьому процесі незмінні: публікуємо карту з ділянками, де вимірюють швидкість руху; про використання приладів вимірювання швидкості вас повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень; у місцях фіксації порушень буде стояти службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками», - зазначив він.

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Білошицький закликав громадян дотримуватися ПДР і бути обережними на дорозі.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 8 жовтня 2018 року порушення водіїв на дорогах почали фіксувати за допомогою радарів TruCam - лазерних приладів для вимірювання швидкості руху автомобіля з веденням відеофіксації. До 15 жовтня 2018 року прилади працювали в пілотному режимі.