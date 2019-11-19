Поліція збільшує кількість радарів TruCAM на дорогах

Ділянок доріг, де використовуватимуться радари для вимірювання швидкості TruCAM, буде більше на 57 з 20 листопада.

Про це у Facebook написав перший заступник очільника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

“Розширюємо кількість ділянок, де патрульні вимірюватимуть швидкість приладом TruCAM, а також збільшуємо кількість таких приладів...20 листопада додаємо ще 57 нових ділянок, а також розширюємо уже 2 існуючі”, - зазначив Білошицький.

Він додав, що всього на дорогах України працюватимуть 115 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 186 ділянках.

Білошицький також нагадав про підходи, згідно з якими патрульні здійснюють фіксацію порушень цими приладами.

Так, на сайті патрульної поліції та в соцмережах публікується карта, де позначені ділянки, на яких вимірюється швидкість; на дорозі встановлюються відповідні знаки, вони попереджають про фото- та відеофіксацію порушень; у місцях фіксації порушень стоїть службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

Також він виклав карти і таблицю, де вказано оновлену інформацію — вона позначена червоним кольором.

Білошицький поінформував, що з початку використання приладу (жовтень 2018) патрульні притягнули до відповідальності понад 350 тис. порушників.