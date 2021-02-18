Україна головуватиме у Стратегії ЄС для Дунайського регіону — Чернишов

Україна стане першою країною - не членом ЄС, яка головуватиме у Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов у Фейсбуці.

“Таке рішення сьогодні прийняв Координаційний центр Стратегії, затвердивши нашу заявку на головування з листопада 2021 року по листопад 2022”, - зауважив Чернишов.

У період головування Україна відповідатиме за визначення пріоритетних напрямів співпраці країн у рамках Стратегії.

Як повідомляв Укрінформ, 27 січня Кабінет Міністрів підтримав подання заявки України на головування у Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону з листопада 2021 року по листопад 2022.

Стратегія Європейського Союзу для Дунайського регіону ‒ довгострокова політика ЄС щодо вирішення проблем Дунайського макрорегіону. До реалізації Стратегії ЄС Україна долучилась у 2011 році. Країни-учасниці Стратегії пов’язані географічним простором. Українська частина Дунайського регіону охоплює Одеську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Закарпатську області.

Фото: Мінрегіон