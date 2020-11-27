Україна має намір головувати в «Дунайській стратегії» у 2022 році - Чернишов

Україна має намір головувати в Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону у 2022 році.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов під час під час онлайн-дискусії "Нове місцеве самоврядування: амбітний порядок денний для співпраці з ЄС" 27 листопада.

"Під час останніх засідань національних координаторів (Стратегії ЄС для Дунайського регіону - ред.) у 2019 році українська сторона вже висловлювала свою зацікавленість в головуванні у 2022 році. Тому дане питання буде найближчим часом винесено на розгляд відповідного координаційного центру та після схвалення буде подане до уряду", - заявив Чернишов.

Він зазначив, що головування України як держави, що не є членом ЄС, може стати "унікальною можливістю" для нашої країни.

За словами Чернишова, головування в стратегії дозволить підвищити спроможність нашої країни щодо реалізації проєктів транскордонного співробітництва на центральному, регіональному та місцевому рівнях. Також це дозволить вирішити існуючі виклики у відповідних регіонах та покращить міжнародний імідж України.

Як повідомляв Укрінформ, Україна приєдналась до Стратегії ЄС для Дунайського регіону у 2018 році. Стратегією передбачено співпрацю 14-ти країн-учасниць: Німеччини, Австрії, Словаччини, Чехії, Угорщини, Словенії, Румунії, Хорватії, Болгарії, Сербії, Боснії і Герцеговини, Чорногорії, Молдови та України, в рамках 11 пріоритетних напрямів.

План дій стратегії спрямований на забезпечення інфраструктурного, екологічного, соціально-економічного та інституційного розвитку регіону.