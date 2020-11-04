Українське Дунайське пароплавство розпочинає діджиталізацію підприємства - Криклій

ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» та Vodafone Україна підписали меморандум про співпрацю у діджиталізації підприємства, зокрема впроваджуватимуть онлайн-моніторинг переміщення суден.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури, про це повідомив очільник міністерства Владислав Криклій.

«Я радий вітати початок співпраці Українського Дунайського пароплавства та Vodafone Україна. Діджиталізація УДП – це не тільки можливість для компанії автоматизувати свої бізнес-процеси, перевести їх на новий, більш якісний рівень, але й стати одним із лідерів на глобальному ринку. До того ж, коли компанія стає “цифровою”, вона привертає увагу інвесторів. Діджиталізація державних підприємств продовжується, і це відповідає реалізації проєкту “Цифрова держава”, - сказав Криклій.

Він переконаний, що завдяки готовності УДП до змін та досвіду Vodafone Україна, співпраця цих компаній стане початком великого прориву на ринку річкових перевезень.

Підписання меморандуму відбулося в режимі онлайн-пресконференції за допомогою технології Mobile ID від Vodafone, що забезпечує електронну ідентифікацію особистості та кваліфікований електронний підпис.

У рамках меморандуму компанії займатимуться впровадженням онлайн-моніторингу переміщення суден, забезпеченням об’єктів зв’язком на території України та у роумінгу, відслідковуванням вантажу, стану вмісту контейнерів, логуванням статусів тощо.