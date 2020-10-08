CБУ заблокувала діяльність комерсантів, які привласнили судна Дунайського пароплавства

CБУ заблокувала діяльність комерсантів, які привласнили судна Дунайського пароплавства

Укрінформ
Співробітники СБУ заблокували протиправну діяльність комерсантів, які привласнили судна ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство», що підпорядковуються Міністерству інфраструктури.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що протиправну оборудку організувало у 2017-2018 роках керівництво однієї з комерційних структур, яка орендувала у пароплавства 32 баржі.

Зловмисники незаконно перевезли судна до однієї з країн Чорноморського басейну і переобладнали їх. Після цього плавзасоби за підробленими документами використовувалися в українській акваторії.

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Правоохоронці здійснили обшуки за місцями проживання фігурантів та офісах низки фірм, задіяних у схемі. «Вилучені докази протиправної діяльності будуть долучені до матеріалів справи. Правоохоронці також встановили місцезнаходження суден, вживаються заходи для повернення їх у державну власність», - уточнюється у повідомленні.

Триває досудове розслідування у кримінальному проваджені за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем).

Операція проводилася співробітниками Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно з детективами Національного антикорупційного бюро за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Раніше повідомлялося, що детективи НАБУ 8 жовтня здійснюють обшуки у межах розслідування можливих зловживань, внаслідок яких ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» було завдано збитків в особливо великих розмірах. Зокрема, йшлося про ймовірне незаконне відчуження 32 ліхтерів (барж), що належать ПрАТ «УДП», які в подальшому вивезли за кордон.

Фото: СБУ

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