"Українське Дунайське пароплавство" заявляє, що у нього вкрали 32 баржі

ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» заявило про викрадення 32 ліхтерів (несамохідних барж - ред.) вартістю $5 млн, які впродовж 2017-2018 років були передані в користування контрагенту ТОВ «Олтекс-Од», незаконно переміщені за межі території України і зникли разом з контрагентом після перереєстрації.

Про це повідомляє пресслужба ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" на своїй сторінці у Facebook .

"32 ліхтери передало ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» в користування контрагенту ООО «Олтекс-Од» протягом 2017-2018 років. Проте раптово контрагент зник, не повернувши ліхтери й не повідомивши про їх місцезнаходження. Пошукові заходи результатів не дали. Відомо тільки, що ліхтери незаконно перемістили з України та перереєстрували вже як нові одиниці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що орієнтовна ринкова вартість викрадених ліхтерів $5 млн.

Після аудиту ПрАТ «УДП» відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного заволодіння майном пароплавства, здійснюється досудове розслідування.

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Варто зауважити, що компанія «Олтекс-Од», за даними Youcontrol, була зареєстрована в Одесі в травні 2017 року Оленою Кудрявцевою, а у вересні того ж року «Олтекс-Од» змогла отримати у фрахт першу групу ліхтерів УДП.

За даними ЗМІ , у вересні 2017 року ПрАТ "УДП" в особі керівника Дмитра Барінова уклало договір з ТОВ «Олтекс-Од» про фрахтування 18 ліхтерів. У лютому 2018 року наступний керівник пароплавства Дмитро Чалий підписав з цією компанією додаткову угоду, згідно з якою ТОВ «Олтекс-Од» отримала в користування ще 14 ліхтерів. Усього пароплавство передало ТОВ «Олтекс-Од» 32 одиниці флоту, після чого контрагент перестав виходити на зв'язок, ліхтери не повернув, про їх місцезнаходження не повідомив, а пошукові заходи жодних результатів не дали.

Після проведення аудиту ПрАТ «УДП», ініційованого Міністерством інфраструктури України, було відкрито кримінальну справу за фактом розкрадання державного майна в особливо великих розмірах. З'ясувалося, що ліхтери були оформлені на компанії, афілійовані з депутатами Одеської облради від партії «Опозиційна платформа - За Життя» - Віталієм Саутенковим і Віктором Баранським.

Варто зазначити, що бізнесмени Саутенков і Баранський є власниками 79 офшорних компаній, в тому числі судноплавних.