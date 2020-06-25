Уряд визначив механізм компенсації витрат на Дунайську транснаціональну програму

Кабінет міністрів визначив механізм компенсації українській стороні витрат на реалізацію Дунайської транснаціональної програми за рахунок коштів ЄС.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

"25 червня Уряд затвердив Порядок відшкодування партнерами проєктів та бенефіціаром технічної допомоги неналежно витрачених коштів Європейського Союзу на фінансування Дунайської транснаціональної програми", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такий порядок розроблено з метою виконання міжнародних зобов’язань, передбачених Угодою про фінансування Дунайської транснаціональної програми, укладеної між урядом України та Європейським Союзом.

У прийнятій постанові, розробленій Мінрегіоном, визначено процедуру відшкодування українськими бенефіціарами, які реалізують проєкти в рамках Дунайської трурядуанснаціональної програми у Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській та Чернівецькій областях, неналежно витрачених коштів Європейського Союзу.

«Прийнята постанова сприятиме початку процесу компенсації українським бенефіціарам проєктів понесених ними витрат за рахунок коштів ЄС, а також забезпечить можливість подальшої участі України в Програмі та реалізації проєктів транскордонного співробітництва, спрямованих на вирішення актуальних проблем розвитку чотирьох українських областей», – зауважив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Мінрегіон нагадує, що у грудні 2017 року в рамках робочого візиту делегації уряду України до Брюсселя Україна та Європейський Союз підписали Угоду про фінансування Дунайської транснаціональної програми, яка ратифікована Верховною Радою України 19 вересня 2018 року, що створило правові підстави для компенсації витрат українських бенефіціарів (партнерів) проєктів, понесених під час реалізації відповідних проєктів транскордонного співробітництва, за рахунок європейських коштів на загальну суму до 5 млн євро.

20 листопада 2019 року урядом затверджено Порядок функціонування системи управління та контролю за виконанням Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-В Danube — CCI 2014TC16M6TN001).

Ратифікація угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми створила правові підстави для отримання коштів із фондів ЄС та здійснення спільних проєктів з країнами-членами Європейського Союзу, зокрема, в рамках Європейської стратегії для Дунайського регіону. Дунайська транснаціональна програма є фінансовим та євроінтеграційним інструментом. Метою програми є розвиток громад у 14 країнах Дунайського регіону (Австрія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Чеська Республіка, Німеччина, Угорщина, Молдова, Чорногорія, Румунія, Сербія, Словенія, Словаччина та Україна) шляхом зміцнення транскордонного співробітництва.

Програма сприяє якісним змінам регіону через фінансування проєктів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності бізнесу, інвестування в соціальні інновації, розвиток енергоефективності, розбудови інституційної спроможності та подолання екологічних загроз.