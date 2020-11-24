Україна готує низку інфраструктурних проєктів у рамках ОЧЕС – Криклій

Україна вкрай зацікавлена розвивати подальше співробітництво з Молдовою, Румунією, Болгарією та Туреччиною задля забезпечення перевезення вантажів в Чорноморському регіоні у рамках діяльності Організації чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС).

Як передає Укрінформ, про це сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій під час онлайн-засідання міністрів транспорту країн-учасниць ОЧЕС, повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

«Сьогодні ми спостерігаємо позитивні тенденції зростання об’ємів зовнішньої торгівлі України з країнами-учасницями ОЧЕС. А це, у свою чергу, потребує надання якісних послуг з перевезення вантажів між нашими державами. Для цього Україна активно проводить роботу як на двосторонньому рівні, так і на виконання домовленостей, досягнутих в рамках діяльності ОЧЕС. І ми готові надалі поглиблювати цю співпрацю», - заявив Криклій.

За його словами, наразі Мінінфраструктури активно співпрацює з Єврокомісією у розвитку автошляху в напрямку від Одеси через територію Молдови, Румунії та Болгарії, що є частиною Чорноморської кільцевої автомагістралі та Транс’європейської мережі TEN-T. І задля збільшення пропускної здатності цієї автомагістралі Україна вкрай зацікавлена розвивати подальше співробітництво з Румунією, Болгарією та Туреччиною. Разом із тим, враховуючи необхідність побудови мосту через річку Дунай у рамках цього проєкту, українська сторона вбачає необхідність посилення співпраці з Румунією щодо визначення маршруту руху.

Криклій також повідомив про наміри України об’єднати зусилля для створення єдиної платформи для обміну електронними дозволами на міжнародні автоперевезення. Спільно з Молдовою та Туреччиною міністерство вже працює над запуском такого пілотного проєкту в рамках ОЧЕС.

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Крім цього, одним із пріоритетних напрямів співпраці для української сторони є розвиток інтермодальних перевезень у Чорноморському регіоні з розширенням на Європу та Балтію. Криклій зауважив, що наразі спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку та Міжнародною фінансовою корпорацією Мінінфраструктури активно готується до надання в концесію залізнично-поромного комплексу, першого і контейнерного терміналів Чорноморського морського порту.

Організація чорноморського економічного співробітництва є першим великим інтеграційним об’єднанням в Чорноморському регіоні, яке поєднало держави, що розвивались, орієнтуючись на принципово різні економічні й політичні моделі. До складу Організації входить 12 країн: Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Росія, Румунія, Сербія (з квітня 2004 року), Туреччина та Україна. Відбувається процес приєднання до ОЧЕС Північної Македонії.

За даними МЗС, загальна площа території країн-членів ОЧЕС - близько 20 млн кв км, з населенням близько 337 млн осіб та щорічним обсягом торгівлі між країнами Організації майже 264 млрд дол. США.