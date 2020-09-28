Україна вперше висунула свого кандидата на посаду генсека ОЧЕС

Україна вперше за історію існування Організації Чорноморського економічного співробітництва з 1992 року висунула свого кандидата на посаду генерального секретаря організації - ним став заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

Про це Боднар повідомив в інтерв’ю Укрінформу.

"Україна – одна з ключових держав Чорномор'я, але на чолі ОЧЕС нашого представника ніколи не було, і зараз ми заявляємо про свої амбіції. Це відповідає нашим національним інтересам і слугуватиме інтересам регіону", - сказав Боднар.

За його словами, ОЧЕС вже очолювали представники Росії, Молдови, Грузії та кілька разів Греції.

"Ми прагнемо сприяти конструктивним змінам у регіоні, зокрема в економічному плані, що є особливо актуальним в умовах пандемії коронавірусу… Наразі важливо сконцентруватися саме на реалізації економічних проєктів, що в свою чергу сприятиме зниженню градусу напруги та дозволить вибудувати відповідну взаємодію між країнами Чорноморського басейну", - зазначив заступник міністра.

Кандидат від України окреслив ключові напрямки своєї роботи на посаді генсека ОЧЕС у разі обрання. Серед них - відновлення бізнес-активності на основі ОЧЕС, допомога бізнесу в регіоні, впровадження сучасних технологій в діяльність організації, створення нових цифрових майданчиків на кшталт електронної комерції чи відповідних логістичних платформ. Це проєкти у сфері альтернативної енергетики та використання водню, "блакитна економіка" та туризм.

Очікується, що голосування за кандидатуру нового генсека відбудеться в грудні поточного року. На посаду генсека ОЧЕС, окрім України, своїх кандидатів висунули Румунія, Греція та Росія.

Фото: МЗС України