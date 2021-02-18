Шмигаль розраховує, що UkraineInvest сприятиме покращенню інвестклімату в країні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаь обговорив із виконавчим директором офісу Сергієм Цівкачем залучення інвестицій в українську економіку.

Як передає Укрінформ із посиланням на Телеграм глави уряду, їхня зустріч відбулася у четвер.

“Відтепер UkraineInvest здійснюватиме супровід інвесторів зі значними інвестиціями в Україні. Провели зустріч із виконавчим директором офісу Сергієм Цівкачем, під час якої обговорили залучення інвестицій в українську економіку”, - написав Шмигаль.

Прем'єр розраховує, що практичні навички співробітників UkraineInvest сприятимуть покращенню інвестиційного клімату та значно підвищать інвестиційну активність в країні вже цього року.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 18 лютого визначив Офіс із залучення та підтримки інвестицій установою, що уповноважена на здійснення супроводу інвестора із значними інвестиціями. Згідно із законом про держбюджет-2021, на забезпечення функціонування Офісу передбачено 33 млн грн.

Серед основних функцій UkraineInvest – здійснення заходів щодо залучення потенційних заявників для реалізації інвестиційних проєктів, надання інвесторам інформаційно-консультаційної допомоги, взаємодія з органами державної та місцевої влади.