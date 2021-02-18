Шмигаль розраховує, що UkraineInvest сприятиме покращенню інвестклімату в країні

Шмигаль розраховує, що UkraineInvest сприятиме покращенню інвестклімату в країні

Укрінформ
Прем'єр-міністр Денис Шмигаь обговорив із виконавчим директором офісу Сергієм Цівкачем залучення інвестицій в українську економіку. 

Як передає Укрінформ із посиланням на Телеграм глави уряду, їхня зустріч відбулася у четвер.

“Відтепер UkraineInvest здійснюватиме супровід інвесторів зі значними інвестиціями в Україні. Провели зустріч із виконавчим директором офісу Сергієм Цівкачем, під час якої обговорили залучення інвестицій в українську економіку”, - написав Шмигаль.

Прем'єр розраховує, що практичні навички співробітників UkraineInvest сприятимуть покращенню інвестиційного клімату та значно підвищать інвестиційну активність в країні вже цього року.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 18 лютого визначив Офіс із залучення та підтримки інвестицій установою, що уповноважена на здійснення супроводу інвестора із значними інвестиціями. Згідно із законом про держбюджет-2021, на забезпечення функціонування Офісу передбачено 33 млн грн.

Серед основних функцій UkraineInvest – здійснення заходів щодо залучення потенційних заявників для реалізації інвестиційних проєктів, надання інвесторам інформаційно-консультаційної допомоги, взаємодія з органами державної та місцевої влади.

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