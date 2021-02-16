На компенсації за спожиту в січні електроенергію перерахували понад 322 мільйони

Міністерство соціальної політики перерахувало 322 133,5 тис. грн для компенсації деяким категоріям споживачів електричної енергії за спожиту електроенергію в січні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.

“Мінсоцполітики здійснено перерахування коштів для компенсації деяким категоріям споживачів електричної енергії в сумі 322 133,5 тис. грн (571,6 тис. осіб) за спожиту у січні електроенергію”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, у зв’язку з тим, що з січня було ухвалено рішення про скасування певної системи тарифоутворення для окремих категорій населення, виникла необхідність напрацювання іншого механізму, який, на відміну від програми житлових субсидій, дозволив би забезпечити підтримку тих категорій населення, які найбільше від цього постраждали.

«Тому було достатньо швидко напрацьовано механізм запровадження компенсаційних виплат, коли оплата йде не домогосподарству, а постачальнику. Власне, цей механізм було впроваджено до кінця опалювального періоду, як короткостроковий алгоритм підтримки в період опалювального сезону», - пояснив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

У Мінсоцполітики наголошують, що система субсидій працює в штатному режимі. На сьогодні субсидії отримують близько 3 млн домогосподарств.

Як повідомляв Укрінформ, 1 лютого 2021 року Кабінет Міністрів затвердив порядок компенсації для людей, які використовують електроопалення.

Раніше Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до додатка № 3 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо компенсації у зв'язку з підвищенням тарифів на електричну енергію».