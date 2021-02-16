Тепер готівкою та онлайн: як змінилися субсидії з 2019 року

В Україні 95% коштів на оплату житлово-комунальних послуг субсидіанти отримують у готівковій формі.

Про це сказав заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Платіжка", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Починаючи з 2019 року, на мій погляд, були вжиті вже радикальні заходи, які кардинально змінили систему житлових субсидій. Ми перейшли від фінансування організацій на надання прямої підтримки громадянам у грошовому вигляді. На сьогоднішні програма житлових субсидій полягає в тому, що 95% коштів у нас громадяни отримують у готівковому вигляді й самостійно оплачують житлово-комунальні послуги. За результатами 2015-2018 років ми побачили колосальний потенціал в економії ресурсів і зацікавленості громадян у раціональному використанні ресурсів”, - сказав Музиченко.

За його словами, на сьогодні середній розмір житлової субсидії становить 2200 грн на домогосподарство.

“Якщо порівняти із розміром тих же пенсійних виплат, то це навіть більше, ніж розмір мінімальної пенсії”, - уточнив урядовець.

Він зауважив, що громадянин зацікавлений у тому, щоб споживати менше, а різницю залишити собі.

“От тільки питання в тому, на що може бути витрачена ця різниця і що ми хочемо отримати в перспективі, тому що на сьогоднішній момент програма житлових субсидій виконує основну свою функцію — вона дозволяє підтримати громадян при оплаті житлово-комунальних послуг, але наступним етапом еволюції всієї системи підтримки і субсидіювання має бути вихід на абсолютно новий рівень мотиваційної політики, тобто ми говоримо про те, що це має бути синергія програм підтримки поточного споживання і зміни алгоритму таких категорій споживачів у майбутньому”, - вважає заступник міністра соцполітики.

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За його словами, в Україні близько 7% звернень про оформлення субсидії надходить в електронній формі, решта - через управління соціального захисту.

Посадовець наголосив, що система взаємодії в електронному вигляді при оформленні житлової субсидії працює ще з 2016 року, і кожен громадянин України має можливість подати документи і отримати субсидію, не відвідуючи органу соціального захисту населення.

"Але для цього мають бути навички і розуміння цього процесу. На жаль, ми можемо констатувати факт, що близько 6-7% одержувачів субсидій звертаються за їх оформленням в електронному вигляді, решта — понад 90%, власне, звикли працювати з фізичною особою, відвідувати органи соціального захисту населення і спілкуватися з конкретним чиновником або людиною, якій можна поставити пряме запитання”, - сказав Музиченко.

Він також зазначив, що 80% одержувачів субсидій - це переважно особи похилого віку.

Як повідомлялося, із березня 2019 року в Україні почали монетизацію субсидій.

На сьогодні подати документи на призначення житлової субсидії можливо у 3 способи: особисто звернутися до управління соціального захисту населення із необхідними документами, відправити їх поштою або ж скористатися електронним сервісом Міністерства соціальної політики.