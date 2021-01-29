Рада дала добро на виплату компенсацій за електроопалення

Верховна Рада ухвалила у першому читанні та в цілому проєкт закону щодо компенсації у зв'язку з підвищенням тарифів на електричну енергію.

Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідне рішення проголосували 310 нарнодних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Проектом закону України «Про внесення змін до додатка № 3 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо компенсації у зв'язку з підвищенням тарифів на електричну енергію» пропонується передбачити нову бюджетну програму для надання компенсації у зв’язку з підвищенням тарифів на електричну енергію на оплату електричної енергії населенням, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних в установленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), населенням, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі у сільській місцевості), а також багатодітними, прийомними сім’ями та дитячими будинками сімейного типу. На ці цілі передачається 1,4 млрд грн.

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Законопроєктом також передбачається на цю ж суму скоротити видатки на субсидії. Крім цього парламентарі доручили невідкладно підписати вказаний закон Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль задоволений тим, що Верховна Рада дозволила виділити 1,4 млрд грн на компенсацію всім, хто користується електроопаленням.

«Ми вітаємо це рішення парламенту й продовжимо роботу над встановленням в Україні справедливих тарифів для всіх людей», - зазначив Шмигаль у Телеграмі.

Як повідомляв Укрінформ, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що споживачі, які встановили системи електричного опалення, отримуватимуть компенсацію за підвищення тарифів на електроенергію.

«Дуже багато питань щодо ситуації з електроопаленням. Уряд розробив і найближчим часом прийме механізм, який передбачає прямі виплати тим, у кого є електроопалення", - сказав Шмигаль.

За його словами, компенсацію за підвищення тарифів отримають усі користувачі, незалежно від їхніх доходів.

«Це не є класичною субсидією», - пояснив прем'єр.