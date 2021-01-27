Уряд схвалив монетизовані компенсації за електроопалення

Кабінет Міністрів підтримав рішення про компенсацію окремим категоріям громадян, у яких встановлено електроопалення.

Таке рішення було прийняте на черговому засіданні уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Уряд підтримав рішення про компенсації громадянам, у яких встановлено електроопалення. Продовжуємо реалізацію нашої 8-крокової стратегії з подолання тарифної кризи та створення справедливих правил на ринку газу», - зазначив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль .

За його словами, це рішення торкнеться багатодітних сімей, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

Компенсації нараховуватимуться автоматично.

Загальна сума виплат - 1,4 млрд грн.

Міністерство соціальної політики повыдомило у Фейсбуці, що​ для споживачів, які використовують електроенергію для опалення, компенсація надаватиметься в межах 3 000 кВт∙год на місяць.

Розмір компенсації споживачам розраховується постачальником універсальних послуг з урахуванням спожитої у минулому місяці електроенергії та обсягу електроенергії, на який діяли знижені тарифи. Компенсація надається шляхом зарахування постачальником універсальних послуг відповідних коштів на особові рахунки споживачів.

При цьому зазначається, що споживачам, які отримують житлову субсидію, компенсація не надаватиметься, оскільки відшкодування відповідних додаткових витрат домогосподарства буде здійснюватися у вигляді житлової субсидії шляхом збільшення її розміру.

Як повідомляв Укрінформ, із 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.