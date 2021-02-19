Як знизити ціни на газ: Шмигаль анонсував річні продукти від постачальників

У Кабміні висловили сподівання, що вже цієї весни газопостачальні компанії запропонують укаїнцям річні продукти, які дозволять споживати газ протягом року за найнижчою для цього періоду ціною.

Як передає Укрінформ, про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у парламенті 19 лютого, повідомляє Урядовий портал.

"Триває робота щодо запуску річних продуктів від газопостачальних компаній, які варто очікувати вже цієї весни", - зазначив глава уряду.

За його словами, уряд продовжує реалізацію стратегії, що складається з 8 кроків та спрямована на запровадження максимально обґрунтованих тарифів в Україні.

Шмигаль також повідомив, що наразі Антимонопольний комітет досліджує зловживання монопольним становищем на ринку газу.

Як повідомлялося, уряд впровадив механізм компенсацій для громадян, у яких встановлене електроопалення. Для цього Верховна Рада підтримала виділення 1,4 млрд грн. За інформацією Міністерства соціальної політики, компенсацію за електроопалення отримають майже 572 тисячі споживачів, а середня субсидія складе близько 570 грн.

Також, одним із кроків уряду було встановлення максимально граничної ціни на газ для населення на рівні 6,99 грн за кубічний метр — з лютого до кінця опалювального сезону.

У лютому переважна більшість постачальників природного газу поінформувала уряд про зменшення ціни на природний газ для населення, спожитий також у січні цього року.

Наступним кроком уряду було зниження тарифів на розподіл. 30 січня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, встановила максимальний тариф на рівні 1,79 грн для 13 компаній.

Крім того, уряд за дорученням Президента Володимира Зеленського підписав меморандум із міськими головами, який дасть змогу не підвищувати ціни на опалення та гарячу воду для населення цього опалювального сезону та забезпечить стале його проходження.