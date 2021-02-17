«Тарифна комісія» хоче тотального перегляду комунальних боргів
Як передає кореспондент Укрінформу, про це вона заявила під час Всеукраїнського Форуму "Україна 30. Платіжка".
"Значна частина боргу - то необхідність провести пряму тотальну інвентаризацію всіх боргів споживачів перед надавачами послуг: коли виникли, глибина виникнення, період виникнення. Всі борги, які приростають. навіть за європейською статистикою, мають не більше 2% за період. Тобто, якщо у нас зростають атипово борги споживачів,, їх треба деталізувати", - зазначила вона.
При цьому, Бабій також висловила переконання, що значна частина боргів виникає саме через відсутність комунікацій надавачів послуг зі споживачами.
"Кожен надавач послуг зацікавлений у тому, щоб йому платили своєчасно. Моя особиста точка зору: якщо тобі не платять, ти поганий надавач послуг. Ти не комунікуєш зі споживачем, ти з ним не розбираєшся, ти йому не пропонуєш розстрочку, ти не допомагаєш йому оформити субсидію. І от накопичені борги за спожиті послуги - це на 80% відповідальність надавачів послуг. Це відсутність довіри, відсутність прозорих тарифів" - зауважила вона.