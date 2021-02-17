Міненерго не планує переглядати зонні тарифи на електроенергію

Міністерство енергетики не планує переглядати зонні (нічний і ранковий) тарифи на електроенергію.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це під час вебінару для журналістів "Чому зростають платіжки за електрику" повідомив в.о. директора директорату енергетичних ринків Міністерства енергетики Олександр Мартинюк.

"Коли обговорювалося скасування пільг з 1 січня, питання зонності не обговорювалося. Станом зараз немає жодних планів щодо перегляду нічного тарифу", - зазначив він.

За словами представника Міненергетики, наразі багатозонні тарифи розглядаються як стимул для більш рівномірного споживання електроенергії.

"Споживачі мають нерівномірний графік споживання, тому з точки зору корисності для енергосистеми потрібно давати споживачу економічний стимул перенести частину свого споживання на нічний час", - сказав Мартинюк.

Водночас, він визнав, що не можна гарантувати, які тарифні сценарії будуть обговорюватися після 31 березня.

Як повідомлялось, із 1 січня 2021 року уряд скасував пільгові 100 кВт-год. для населення за ціною 90 коп. за кВт-год. Нова фіксована ціна становить 1,68 грн за кВт-год. Це рішення обмежене в дії на період до 31 березня 2021 року.

Водночас, як прогнозують у НКРЕКП, ця фіксована ціна залишиться і після 31 березня 2021 року.

Для населення діють 2-зонний і 3-зонний тарифи, диференційовані за періодами. Тризонний тариф включає нічний, напівпіковий, піковий періоди споживання, двозонний — нічний та денний. В обох тарифах найбільш вигідним періодом споживання є нічний час.