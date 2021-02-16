Споживання електрики у лютому вже перевищило прогнози на 6,5% - Укренерго

Споживання електроенергії з початку лютого 2021 року в середньому на 6,5% перевищило прогнози.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у тижневому звіті ПрАТ "НЕК "Укрнерго".

"З початку лютого в умовах значного зниження середньодобової температури повітря електроспоживання становить 6,84 млрд кВт-год, що на 6,5% більше прогнозу", - повідомляє оператор системи передачі.

Водночас, протягом другого тижня лютого відбулося різке збільшення споживання електроенергії - порівняно як із попереднім тижнем, так і з аналогічним періодом минулого року.

"Причиною зростання споживання є сезонне похолодання. Зокрема, середньодобове електроспоживання в робочі дні відносно попереднього тижня збільшилося на 5% до 502,8 млн кВт-год, а у вихідні — на 3,4% до 490,3 млн кВт-год", - зазначили в Укренерго.

Загалом, електроспоживання, за оперативними даними, з 8 по 14 лютого становило 3,49 млрд кВт-год, що на 4,6% більше, ніж за попередній тиждень.

Як наголошують в Укренерго, балансування енергосистеми та дотримання її операційної безпеки досягається всіма доступними засобами.

Так, протягом 9-13 лютого енергоблоки теплоелектростанцій ПАТ «Центренерго» (Трипільська ТЕС, Зміївська ТЕС) працювали на резервному паливі (газ). Пікові години споживання покривалися за рахунок збільшення генерації ГЕС та ГАЕС. Крім того, здійснювався комерційний імпорт електроенергії, яким частково компенсували дефіцит генеруючих потужностей на ТЕС та АЕС.

"Жодних відключень будь-яких категорій споживачів, пов’язаних із заходами для примусового зниження споживання в енергосистемі, за минулий тиждень та станом на зараз не відбулося, графіки обмеження потужності (ГОП) та аварійного відключення (ГАВ) не застосовувалися", - наголосили в Укренерго.

Як повідомлялось, із початку лютого в аварійний ремонт почали виходити енергоблоки ТЕС, більшість з яких належать Групі компаній ДТЕК. Станом на 11 лютого в ремонті перебували 13 енергоблоків, з яких усі, крім енергоблока №7 Слов'янської ТЕС, належать "ДТЕК Енерджі" Ріната Ахметова.