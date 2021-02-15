Відключень не буде: ​Укренерго має план, як збалансувати енергосистему

НЕК "Укренерго" не планує жодних обмежень чи відключень споживачів і має план збалансування енергосистеми у нинішній проблемний осінньо-зимовий період.

Про це голова правління Укренерго Володимир Кудрицький заявив на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Платіжка", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Температура зараз знижується, і цей осінньо-зимовий період дійсно є непростим. Але у нас є план, як збалансувати енергосистему. Частиною цього плану було включення в мережу другого енергоблоку ХАЕС, яке відбулося сьогодні о 9:31 ранку, що допоможе нам пройти цей період. Також залишаються в роботі додаткові блоки Центренерго, які працюють на природному газі", - повідомив Кудрицький.

Він підкреслив, що ​​Укренерго не планує ніяких обмежень чи відключень споживачів - ані цього тижня, ані в майбутньому.

"Сьогодні низькі запаси вугілля та аварійність на енергоблоках ТЕС є фактором ризику для нашої енергосистеми. Але ми розуміємо, як з цим ризиком працювати, і у нас є плани, і на майбутнє також", — зазначив Кудрицький.

Як повідомляв Укрінформ, Кудрицький, виступаючи на Всеукраїнському форумі, висловив переконання, що в наступному опалювальному сезоні Україна не матиме проблем із забезпеченням паливом теплових електростанцій, а також з аномальною аварійністю на ТЕС, яка спостерігається нинішньої зими.

У січні-лютому поточного року 12 енергоблоків ДТЕК були виведені в незапланований аварійний ремонт, попри наявність офіційного підтвердження щодо їх готовності до опалювального сезону. Як наслідок, ДТЕК не виконував вимог Укренерго щодо включення енергоблоків у роботу. Також ДТЕК обмежив постачання вугілля державній компанії Центренерго, що призвело до виведення з роботи частини її блоків через відсутність палива.

За даними Укренерго, у січні-лютому поточного року запаси вугілля на теплоелектростанціях були на 43% менші за мінімально необхідний рівень.