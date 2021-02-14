Україна має потужну підтримку ЄС: Шмигаль підбив підсумки засідання Ради асоціації

Робочий візит української урядової команди до Брюсселя видався результативним у контексті зміцнення відносин з Євросоюзом, а цьогорічне засідання Ради асоціації засвідчило високий рівень підтримки України з боку ЄС.

На цьому наголосив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Фейсбуці, підбиваючи підсумки візиту, передає Укрінформ.

"Розпочали перегляд Угоди про асоціацію. Зокрема, під час перемовин із Виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом домовилися про подальшу лібералізацію торгівлі між Україною та ЄС в частині збільшення квот для української продукції. Це ще більше закріпить позиції України на європейських ринках та дасть можливість українським виробникам розкрити свій експортний потенціал. Очікуємо продуктивної роботи з європейськими партнерами, аби на наступний Саміт Україна-ЄС влітку цього року вийти з конкретними рішеннями", - зауважив Шмигаль.

Окрім того, відзначив Прем'єр, місія ЄС вже почала оціночну роботу готовності України до підписання угоди про так званий «промисловий безвіз». "Це відкриє широкі торговельні можливості для малого й середнього бізнесу, який зможе реалізовувати свій товар на ринках ЄС. Розраховуємо якнайскоріше отримати рекомендації та підписати угоду цього року", - висловив сподівання Шмигаль.

Глава уряду також зазначив, що найближчим часом очікуємо й на укладення угоди про спільний авіаційний простір. "Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель підтвердив, що Україна виконала всі умови для її підписання. Спільний авіаційний простір з ЄС означатиме більше рейсів між Україною та ЄС (зокрема, більше нових напрямків), що сприятиме розвитку вітчизняної авіації, туристичної галузі та матиме загалом позитивний ефект на економіку" , - пояснив Шмигаль.

Прем'єр-міністр також наголосив, що інтеграція до Єдиного цифрового ринку Європейського Союзу — одна з головних цілей нашої держави на найближчий термін. Глава уряду нагадав, що під час зустрічі з Віцепрезиденткою Європейської Комісії Маргрет Вестагер обговорили підписання угоди про взаємне визнання електронних довірчих послуг. І пані Вестагер високо оцінила діджиталізацію в Україні.

Шмигаль звернув увагу й на досягнуті домовленості між Україною та ЄС у галузях сировини та виробництва акумуляторів. "Про новий напрямок співробітництва домовилися з Віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем. Ідеться, зокрема, про виготовлення літій-іонних акумуляторів, попит на які сьогодні різко зростає у зв’язку з курсом ЄС до кліматично нейтрального континенту", - поінформував очільник українського уряду.

За словами Шмигаля, Україна також має величезний нерозкритий потенціал у сфері видобутку літію та кобальту. "Це та галузь, де ми можемо вийти на провідні позиції у світі, залучати інвестиції, створювати переробні підприємства та нові робочі місця. ЄС готовий підтримати Україну в цьому напрямку, а тому розширить програму технічної підтримки на додаткових 800 тисяч євро", - уточнив Прем'єр.

Шмигаль також відзначив обговорення між Україною та ЄС Європейського зеленого курсу, проведення першого предметного діалогу з Виконавчим віцепрезидентом Франсом Тіммермансом щодо долучення України до ініціативи Green Deal. "Зокрема, Уряд має намір започаткувати Український зелений курс, в основі якого лежатиме ЄЗК. Це допоможе краще імплементувати сучасні тренди зеленої енергетики в Україні. Green Deal для України — це посилення енергетичної безпеки та енергонезалежності, чисте повітря, сучасний та екологічний транспорт, висока енергоефективність, а отже менші витрати на комунальні послуги", - зауважив Шмигаль.

При цьому глава українського уряду нагадав, що наша держава вже виконала всі умови для приєднання вітчизняної енергетичної системи до європейської мережі ENTSO-E у 2023 році. За словами Прем'єра, залишилося завершити технічні моменти.

Шмигаль підкреслив, що під час кожної зустрічі порушували питання консолідації Європи довкола протидії російській агресії та звільнення українських територій. "Після розмови з Президентом Європарламенту Давідом Сассолі та іншими представниками ЄП переконався, що Україна має потужну підтримку. У Європарламенті привітали створення «Кримської платформи» для деокупації півострова. Запросив парламентарів долучитися до першого установчого саміту в серпні цього року", - повідомив Прем'єр-міністр.

Прем'єр-міністр також підсумував візит української урядової делегації до Люксембургу в п'ятницю, 12 лютого: "2 угоди на 320 млн євро. Такий результат візиту до Люксембургу в п’ятницю. Європейський інвестиційний банк надасть Україні 50 млн євро для закупівлі вакцин та сучасного холодильного обладнання для центрів вакцинації. Ще 270 млн євро будуть спрямовані на модернізацію міжнародного аеропорту «Бориспіль». Також відкрили нову сторінку відносин між урядами України та Люксембургу з Прем’єр-міністром Ксав’є Беттелем. Люксембург є одним зі світових лідерів в ІТ та космічної галузі, тож ми розраховуємо невдовзі підписати меморандум про співпрацю в цих напрямках, а також угоду про економічне співробітництво".

Як повідомлялося, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на чолі української делегації 9 - 11 лютого відвідав з робочим візитом Брюссель, де під його співголовуванням відбулося сьоме засідання Ради асоціації Україна — Європейський Союз.

Фото: Kabmin_UA, twitter