Судова реформа залишається ключовою для успіху демократії в Україні – Боррель

Україні необхідно відновити довіру суспільства до судів, оскільки без ефективної та незалежної судової системи демократія не може існувати.

Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками Ради асоціації Україна - ЄС заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якби мені було треба обрати лише один пріоритет (для України – ред.), я б указав на судову реформу. Це мати всіх реформ. Ви не можете претендувати на те, щоб забезпечити верховенство права, права людини, що завгодно, – якщо не маєте незалежної та ефективної судової системи. Це основа демократичної країни. Розподіл влади та незалежний суд. Без цього важко намагатися боротися проти корупції», - наголосив Боррель

Він зауважив, що саме ці теми порушувалися сьогодні під час переговорів з Прем’єр-міністром України, в тому числі нещодавні рішення КСУ. За словами дипломата, сторони погодилися, що існують принаймні три головні причини працювати над формуванням ефективної та незалежної судової влади, оскільки саме вона є основою верховенства права та потужним інструментом проти корупції.

«Це не лише та умова, яку ми як Європейський Союз виносимо за стіл переговорів. Це те, в чому народ України відчуває потребу. Навіть якби Євросоюзу не існувало, це мало б стати важливим завданням для українського суспільства. Тож необхідною є ефективна і незалежна судова система», - пояснив Високий представник ЄС.

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Він додав, що результатом таких зусиль має стати дієвість та незалежність антикорупційних інституцій, відновлення усього антикорупційного порядку денного в Україні. Окрім того, за його словами, ЄС продовжує наполягати на повному розслідуванні «справи ПриватБанку».

Як повідомляв Укрінформ, урядова делегація на чолі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у вівторок розпочала візит до Брюсселя, в ході якого мала зустрічі з керівниками та офіційними представниками ЄС, Єврокомісії, Європейського парламенту та НАТО.

11 лютого Денис Шмигаль очолив українську делегацію на переговорах у форматі Ради асоціації Україна - ЄС.