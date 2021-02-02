Кулеба обговорив із Боррелем майбутній візит представника ЄС до Москви

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та високий представник ЄС, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель під час телефонної розмови скоординували позиції напередодні візиту глави європейської дипломатії до Росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Жозеп Боррель запевнив Дмитра Кулебу, що до повного виконання зобов’язань РФ за Мінськими домовленостями політика ЄС щодо Росії не зміниться», - йдеться у повідомленні.

Сторони обговорили ситуацію в Росії та рішуче засудили насильство проти мирних протестувальників, жорстоке придушення російською владою демократичних протестів та системні порушення прав людини у Росії загалом.

Кулеба порушив питання застосування проти РФ нового санкційного режиму ЄС у сфері прав людини, який, серед іншого, має поширюватися і на винних у переслідуваннях громадян України в тимчасово окупованому Криму.

Співрозмовники приділили окрему увагу майбутньому запуску Кримської платформи та підтримці цієї ініціативи з боку ЄС.

Міністр подякував високому представнику за його особисту роль у питанні надання Україні швидкого доступу до вакцини від коронавірусу.

Кулеба поінформував Борреля про поточний стан мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі у межах нормандського формату та Тристоронньої контактної групи.

Міністр ознайомив співрозмовника із ситуацією в зоні конфлікту на Донбасі та ситуацією у тимчасово окупованому Криму. Боррель підтвердив, що доведе до російської сторони чітку незмінну позицію ЄС щодо невизнання незаконної спроби анексії Криму.

“Наша розмова надсилає чіткий сигнал, що політика України та ЄС щодо Росії скоординована, а Київ та Брюссель поділяють спільне бачення стратегічних підходів щодо РФ”, - зазначив глава МЗС України.

Окремою темою розмови стали поточні питання порядку денного відносин Україна-ЄС, зокрема підготовка до засідання 11 лютого у Брюсселі Ради асоціації Україна – ЄС і запланований на 2021 рік саміт "Східного партнерства".

Високий представник ЄС висловив очікування щодо успішного проведення засідання Ради асоціації та свою підтримку у реалізації насиченого порядку денного Україна – ЄС.

Боррель підтвердив намір здійснити візит до України включно з відвіданням лінії зіткнення на Донбасі, щойно карантинні обмеження у зв’язку з пандемією COVID-19 дозволятимуть це зробити. Співрозмовники домовилися про подальші контакти.

Як повідомлялося, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель 4-6 лютого здійснить перший на цій посаді візит до Москви.