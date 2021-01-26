Глава МЗС Польщі: Перед візитом до Москви Боррель мав би відвідати Київ

Перед візитом до Росії, запланованим на початок лютого, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель мав би провести переговори з новим держсекретарем США та відвідати Україну.

Про це після зустрічі у Брюсселі глав МЗС країн Євросоюзу заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, повідомляє Укрінформ із посиланням на Польське радіо.

“Дехто з нас, зокрема і я, аргументували, що добре було б обговорити цю справу (візит до РФ - ред.) з новим держсекретарем США Ентоні Блінкеном, що зміцнило би позицію Жозепа Борреля у переговорах з російською владою. Я також підкреслював, що було б краще спочатку полетіти до Києва – з огляду на ситуацію у наших східних сусідів”,- заявив Рау.

Він додав, що після візиту до Москви одна із зустрічей глав МЗС країн Євросоюзу буде цілком присвячена Росії.

Окрім того, за словами польського міністра, перед візитом Борреля до Москви Єврокомісія мала б представити план економічної допомоги демократичній Білорусі.

Як стало відомо в понеділок, Високий представник ЄС Жозеп Боррель у перший тиждень лютого відвідає Росію на запрошення міністра закордонних справ цієї країни Сергія Лаврова. Візит передуватиме розгляду стратегії відносин між ЄС і Росією на засіданні Європейської ради у березні.

Фото: Wyborcza. pl