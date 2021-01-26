Глава МЗС Польщі: Перед візитом до Москви Боррель мав би відвідати Київ

Глава МЗС Польщі: Перед візитом до Москви Боррель мав би відвідати Київ

Укрінформ
Перед візитом до Росії, запланованим на початок лютого, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель мав би провести переговори з новим держсекретарем США та відвідати Україну.

Про це після зустрічі у Брюсселі глав МЗС країн Євросоюзу заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, повідомляє Укрінформ із посиланням на Польське радіо.

“Дехто з нас, зокрема і я, аргументували, що добре було б обговорити цю справу (візит до РФ - ред.) з новим держсекретарем США Ентоні Блінкеном, що зміцнило би позицію Жозепа Борреля у переговорах з російською владою. Я також підкреслював, що було б краще спочатку полетіти до Києва – з огляду на ситуацію у наших східних сусідів”,- заявив Рау.

Він додав, що після візиту до Москви одна із зустрічей глав МЗС країн Євросоюзу буде цілком присвячена Росії.

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Окрім того, за словами польського міністра, перед візитом Борреля до Москви Єврокомісія мала б представити план економічної допомоги демократичній Білорусі.

Як стало відомо в понеділок, Високий представник ЄС Жозеп Боррель у перший тиждень лютого відвідає Росію на запрошення міністра закордонних справ цієї країни Сергія Лаврова. Візит передуватиме розгляду стратегії відносин між ЄС і Росією на засіданні Європейської ради у березні.

Фото: Wyborcza. pl

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