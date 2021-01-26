Візит Борреля до Москви навряд чи призведе до звільнення Навального - глава МЗС Польщі

Про це заявив у вівторок глава МЗС Польщі Збігнєв Рау, повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на PAP.

“Задум такий, щоб візит глави європейської дипломатії Жозепа Борреля поєднати з тиском у справі звільнення Олексія Навального. Складно сказати, скільки глав МЗС країн ЄС думає, що цей візит може призвести до такого рішення. Думаю, що небагато. Складно в цій частині Європи знайти міністра, який був би переконаний щодо цього”,- заявив Рау.

Польський міністр зауважив, що цей візит широко коментуватиметься у світі. Він наголосив, що Росія “може спробувати використати його у своїх пропагандистських цілях”.

Рау зазначив, що дискусія щодо накладення на Росію санкцій з’явиться на порядку в ЄС денному відразу після повернення Борреля з Росії. Він додав, що зараз триває дискусія щодо країн й осіб, на які буде накладено санкції за порушення прав людини.

Глава МЗС Польщі нагадав, що він закликав під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок у Брюсселі, щоб перед візитом до Москви Боррель відвідав Київ. Він зауважив, три країни східного сусідства – Україна, Молдова і Грузія позбавлені територіальної цілісності саме через дії Росії.

“У тих країнах за візитом до Москви уважно спостерігатимуть”,- висловив думку Рау.

Міністр підкреслив, що перед візитом до Москви Боррель мав би також провести консультації з новим Держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

“Ці консультації мали б показати єдність Заходу і повну збіжність цінностей”,- констатував польський міністр.

Як інформувало агентство, Високий представник ЄС Жозеп Боррель у перший тиждень лютого відвідає Росію на запрошення міністра закордонних справ цієї країни Сергія Лаврова. Візит передуватиме розгляду стратегії відносин між ЄС і Росією на засіданні Європейської ради у березні.

Фото: Laura Celmiņa, Ārlietu ministrija