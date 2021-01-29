Порядок денний візиту Борреля до РФ відповідає баченню й інтересам України — Кулеба

Україна спокійно ставиться до порядку денного й тез майбутнього візиту Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля до Москви.

Вони повністю відповідають українським інтересам, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Що стосується візиту пана Борреля до Москви, то йому добре відома наша позиція, вона була додатково доведена і проговорена в Брюсселі, плюс він отримав прямі директиви від держав-членів ЄС до цього візиту. Тому ми спокійні щодо того порядку денного і тих тез, з якими пан Боррель їде до Російської Федерації, вони відповідають баченню й інтересам України”, - сказав Кулеба.

Як повідомлялося, Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель 4-6 лютого здійснить візит до Москви для обговорення з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим стану та проблемних питань двосторонніх відносин.