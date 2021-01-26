Невдала ідея: у Європарламенті прокоментували майбутній візит Борреля до Москви

Невдала ідея: у Європарламенті прокоментували майбутній візит Борреля до Москви

Укрінформ
Рішення про візит Високого представника ЄС Жозепа Борреля до РФ, що має відбутися на початку лютого, є не найкращою ідеєю, яка прийнята у невдалий час.

Таку думку під час віртуальної зустрічі з новим генеральним секретарем Європейської служби зовнішніх дій Стефано Санніно на засіданні комітету Європарламенту із закордонних справ висловила євродепутат Анна Фотига, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Хочу розпочати з негативного послання щодо запланованого візиту Високого представника ЄС до Москви. Я думаю, що час та організація цього візиту є вкрай невдалими. Всі ми знаємо про замах на отруєння Навального, і про те, що це був не перший такий випадок. Також з огляду на арешт Навального це справді невдала ідея», - вважає Фотига.

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Ще один член комітету ЄП, Міхаель Галлер, поставив пану Стефано Санніно пряме запитання: чи ініціюватиме його служба автоматичне застосування Глобального режиму санкцій за порушення прав людини у разі очевидних та політично мотивованих судових рішень, зокрема у Білорусі, Росії або Гонконгу?

«Санкції самі по собі не є політикою, вони є інструментом та спрямовані на досягнення певної мети – домогтися змін у поведінці та у діях певних країн. Ми їх використовуємо, і робитимемо це й далі. Але їх застосування може не бути вирішенням проблем, які перед нами постають. Тому вчора була широка підтримка візиту Високого представника до Москви. Діалог завжди є важливим. Він навіть важливіший зі, скажемо так, важкими країнами», - зауважив керівник Європейської служби зовнішніх дій.

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Як повідомляв Укрінформ, 25 січня за підсумками засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель оголосив про намір здійснити візит до Москви у відповідь на давнє запрошення глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

За словами Борреля, він має намір скористатися цим візитом, щоб донести позицію ЄС навколо останніх подій у Росії, зокрема, щодо ситуації з арештом Навального та жорстокого придушення демонстрацій на його підтримку.

Крім того, Жозеп Боррель має намір з’ясувати позицію Москви напередодні засідання Європейської Ради, яка у березні переглядатиме стратегію відносин між ЄС і Російською Федерацією.

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