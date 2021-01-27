Рада планує вдосконалити механізми діяльності розвідувальних органів

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2415 "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про розвідку".

Його підтримали 240 народних депутатів, передає кореспондент Укрінформу.

"Метою прийняття законопроєкту є вдосконалення правових засад забезпечення проведення розвідувальними органами України розвідувальних заходів, які проводяться на підставі рішення суду", - йдеться у пояснювальній записці.

Законопроєктом вносяться зміни до Закону "Про судоустрій і статус суддів", якими передбачається уточнити, що при розгляді справ перебіг судового процесу фіксується технічними засобами в порядку встановленому законом, крім випадків установлених законом (пропоновані зміни до частини шостої статті 11).

Також пропонується віднести до повноважень голови апеляційного суду здійснення повноважень уповноваженого судді та призначення з числа суддів апеляційного суду суддів (судді) для здійснення таких повноважень у випадках, визначених Законом "Про Розвідку" (пропоновані зміни до пункту 9 частини першої статті 29).

Очікується, що ухвалення законопроєкту дозволить удосконалити механізми діяльності розвідувальних органів України, створити правові засади для розгляду судом клопотань про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів, що в свою чергу матиме позитивний вплив на ефективність та оперативність виконання зазначеними органами покладених на них завдань.

Проєкт закону "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про розвідку" розроблено з метою реалізації положень Національної розвідувальної програми на 2016 – 2020 роки в частині удосконалення механізмів діяльності розвідувальних органів України.

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Як повідомляв Укрінформ, Закон "Про розвідку" набув чинності 24 жовтня 2020 року. Верховна Рада ухвалила закон 17 вересня, Президент Володимир Зеленський підписав документ 21 жовтня.

В ЄС, НАТО і США привітали прийняття в Україні закону "Про розвідку".