Закон «Про розвідку» набув чинності

У суботу закон України “Про розвідку” набув чинності.

Про це свідчать дані на сторінці закону на сайті Верховної Ради, повідомляє Укрінформ.

Документ був опублікований у газеті “Голос України” 23 жовтня, а 24 жовтня набув чинності.

Закон спрямовано на вдосконалення правових та організаційних засад функціонування розвідки, діяльності розвідувальних органів України та інших суб’єктів розвідувального співтовариства, підвищення ефективності їхньої взаємодії, забезпечення соціального та правового захисту співробітників розвідувальних органів і осіб, залучених до конфіденційного співробітництва з цими органами.

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У законі визначено термін "розвідка", конкретизовано правовий статус і сферу відповідальності Служби зовнішньої розвідки, враховано зауваження експертів і виключено з переліку розвідувальних органів Службу безпеки України.

Також передбачається посилення парламентського контролю за сферою розвідки.

Верховна Рада ухвалила закон 17 вересня, Президент Володимир Зеленський підписав документ 21 жовтня.

В ЄС, НАТО і США привітали прийняття в Україні закону "Про розвідку".