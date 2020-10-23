У США привітали ухвалення й підписання закону про розвідку

Новий закон України про розвідку встановлює правову базу для ефективного парламентського нагляду за українськими спецслужбами та службами безпеки, що є важливим кроком для роботи цих служб з більшою підзвітністю й прозорістю.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві посольства США в Україні, опублікованій у Твіттер.

"Нещодавнє ухвалення закону про розвідку встановлює правову базу для ефективного парламентського нагляду за українськими спецслужбами та службами безпеки. Це важливий крок до забезпечення роботи цих служб з більшою підзвітністю та прозорістю, що є наріжним каменем цивільного та демократичного врядування цього сектору відповідно до європейських та євроатлантичних норм та принципів", - підкреслили в посольстві.

Зазначається також, що міжнародна консультативна група, до складу якої входять посольство США, консультативна місія ЄС, представництво ЄС та представництво НАТО в Україні, "вітає цей крок і сподівається на створення комітету".

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 21 жовтня підписав Закон «Про розвідку», ухвалений Верховною Радою 17 вересня.