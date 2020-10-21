Зеленський закликає розвідників орієнтуватися на стандарти спецслужб НАТО

Президент Володимир Зеленський вважає за необхідне підвищити якість розвідувальної інформації та покращити взаємодію між розвідувальними підрозділами.

Про це глава держави зазначив під час відвідання управління інформації Державної прикордонної служби України з нагоди 17-ї річниці створення розвідки ДПСУ, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Президент, зокрема підкреслив, що прикордонна розвідка, як і інші розвідувальні підрозділи, має постійно розвиватися та вдосконалюватися.

«Орієнтиром при цьому повинні бути стандарти спеціальних служб держав – членів НАТО. У цьому – запорука вашої успішної роботи за всіма основними напрямками. Зокрема, участь розвідки у досягненні миру на Донбасі», – наголосив Зеленський.

За його словами, щоб впоратися з новими викликами, необхідно оперативно підвищити якість і достовірність розвідувальної інформації, покращити взаємодію з іншими розвідувальними підрозділами та відновити активні заходи впливу з метою захисту українських інтересів за кордоном.

Глава держави привітав прикордонників із 17-ою річницею створення розвідувального органу ДПСУ та відзначив, що завдяки зусиллям професіоналів-розвідників Україна знає про плани ворога, зокрема, про провокації, що готуються на державному кордоні України, та про спроби його порушення.

«Інформація, здобута вами своєчасно, аналітика, прогнози та конструктивні пропозиції дуже потрібні керівництву держави при прийнятті важливих стратегічних, своєчасних, а іноді навіть термінових рішень», – сказав Зеленський.

Глава держави також нагадав, що розвідники, як і всі воїни-прикордонники, були серед перших, хто взяв на себе тягар протистояння агресору на сході України.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять прикордонників, які загинули, захищаючи кордони та суверенітет нашої держави.

Президент вручив державні нагороди та присвоїв військові звання.

Фото: ОП