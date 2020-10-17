Понад пів мільярда гривень: прикордонники оцінили затриману цьогоріч контрабанду

За 9 місяців 2020 року співробітники Держприкордонслужби припинили 3335 спроб незаконного переміщення через кордон товарів на загальну суму 534 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ, передає Укрінформ.

Майже половину таких правопорушень виявлено на кордоні з країнами ЄС - понад 1,5 тис. випадків (у тому числі з Польщею - більш як 900).

Загалом за 9 місяців кількість виявлених спроб незаконного переміщення товарів на 6% перевищує показник аналогічного періоду минулого року, при цьому вартість контрабанди зросла у 1,8 раза.

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Окрім товарів, припинено спроби незаконного переправлення грошових коштів: 8,56 млн гривень, 7,5 млн російських рублів, 1,18 млн доларів США, 0,73 млн євро.

У прикордонних областях викрито 193 місця накопичення підакцизної продукції, вилучено 9,5 млн пачок сигарет, 69 тис. літрів контрафактного спирту, 67 тис. літрів алкогольних виробів та 760 тонн пально-мастильних матеріалів.

Фото: ДПСУ