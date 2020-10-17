Понад пів мільярда гривень: прикордонники оцінили затриману цьогоріч контрабанду
Про це йдеться у повідомленні ДПСУ, передає Укрінформ.
Майже половину таких правопорушень виявлено на кордоні з країнами ЄС - понад 1,5 тис. випадків (у тому числі з Польщею - більш як 900).
Загалом за 9 місяців кількість виявлених спроб незаконного переміщення товарів на 6% перевищує показник аналогічного періоду минулого року, при цьому вартість контрабанди зросла у 1,8 раза.
Окрім товарів, припинено спроби незаконного переправлення грошових коштів: 8,56 млн гривень, 7,5 млн російських рублів, 1,18 млн доларів США, 0,73 млн євро.
У прикордонних областях викрито 193 місця накопичення підакцизної продукції, вилучено 9,5 млн пачок сигарет, 69 тис. літрів контрафактного спирту, 67 тис. літрів алкогольних виробів та 760 тонн пально-мастильних матеріалів.
Фото: ДПСУ