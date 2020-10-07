На кордоні з Польщею у картонних коробках виявили 127 тисяч фунтів стерлінгів

У пункті пропуску «Шегині» прикордонники вилучили 127 тисяч 430 фунтів стерлінгів - їх таємно намагався провезти громадянин України, який прямував з Польщі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

Коробки з валютою Великої Британії виявили 6 жовтня в пункті пропуску «Шегині» під час оформлення мікроавтобуса Mercedes, яким повертався з-за кордону 36-річний українець.

Зазначається, що під час перевірки документів водій помітно хвилювався, тому прикордонники ініціювали спільний зі співробітниками митниці поглиблений огляд.

Після виявлення валюти водій пояснив, що він лише мав доставити в Україну передачу з-за кордону і нічого не знав про вміст коробок.

Виявлену валюту вилучили.