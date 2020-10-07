На кордоні з Польщею у картонних коробках виявили 127 тисяч фунтів стерлінгів
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Укрінформ
У пункті пропуску «Шегині» прикордонники вилучили 127 тисяч 430 фунтів стерлінгів - їх таємно намагався провезти громадянин України, який прямував з Польщі.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держприкордонслужба.
Коробки з валютою Великої Британії виявили 6 жовтня в пункті пропуску «Шегині» під час оформлення мікроавтобуса Mercedes, яким повертався з-за кордону 36-річний українець.
Зазначається, що під час перевірки документів водій помітно хвилювався, тому прикордонники ініціювали спільний зі співробітниками митниці поглиблений огляд.
Після виявлення валюти водій пояснив, що він лише мав доставити в Україну передачу з-за кордону і нічого не знав про вміст коробок.
Виявлену валюту вилучили.