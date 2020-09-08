У "Борисполі" затримали контрабандиста з 22 кілограмами срібних прикрас

Прикордонники у пункті пропуску "Бориспіль" виявили у ручній поклажі пасажира, що прямував з Туреччини в Україну, майже 22 кг срібла у ручній поклажі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

У відомстві розповіли, що громадянин України після прибуття на батьківщину обрав «зелений коридор», чим засвідчив, що не має предметів, обов’язкових до декларування, або на переміщення яких діють обмеження.

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Проте у чоловіка виявили срібні прикраси вагою майже 22 кг. Попередньо їх вартість оцінили у 650 тисяч гривень, проте точну встановить експертиза.

Стосовно українця складено протокол за ст. 471 Митного кодексу «Порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю».

Як раніше повідомляло агентство, СБУ впіймала у Києві ватажка торговців зброєю.

Фото: ДПСУ