У зоні ООС перекрили контрабанду сигарет на суму 5 мільйонів

У зоні ООС перекрили контрабанду сигарет на суму 5 мільйонів

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Укрінформ
У Гранітному на Донеччині, в районі операції Об'єднаних сил, вилучено партію сигарет без марок акцизного збору загальною вартістю 5 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

Зазначається, що завдяки роботі підрозділів ЗСУ, СБУ, Держприкордонслужби та ДФС в Гранітному була відпрацьована інформація щодо причетності місцевого мешканця до незаконного переміщення підакцизних товарів.

Під час обшуку автомобіля Mercedes-Benz Sprinter було знайдено партію контрафактних цигарок. Тютюнові вироби без марок акцизного збору були упаковані в чорні поліетиленові пакети.

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Окрім того, у підозрюваного було виявлено два човни, на яких він, імовірно, переправляв товар з тимчасово непідконтрольної території України.

"Загальна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей – більше ніж 5 мільйонів гривень", - зазначили у пресцентрі ООС.

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