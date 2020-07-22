На Буковині правоохоронці провели рейд і виявили місця накопичення контрабандних тютюнових виробів у жителів прикордоння.

Про це повідомляє ДПСУ.

Зазначається, що обшуки були проведені спільною міжвідомчою групою у складі співробітників внутрішньої та власної безпеки, оперативних підрозділів Чернівецького загону, поліцейських ГУ Національної поліції в Чернівецькій області та працівників СБУ. Також залучалися військовослужбовці мобільного підрозділу типу «С» Чернівецького прикордонного загону, спецпризначенці «КОРДу» та роти поліції особливого призначення.

"Так, у ніч з 21 на 22 липня, в рамках кримінального провадження за матеріалами головного відділу внутрішньої та власної безпеки «Захід» Держприкордонслужби правоохоронці провели близько 20 обшуків у приватних помешканнях, гаражних та складських приміщеннях в межах населених пунктів Селятин, Руська та Шепіт, що на Буковині. Як результат, правоохоронці виявили понад 13500 тисяч пачок сигарет різних марок», - йдеться у повідомленні.

Разом із тютюновими виробами вилучено також позашляховик іноземної реєстрації, який, ймовірно, використовувався як засіб переміщення контрабанди. Поряд з цим виявлено 12 переносних радіостанцій, засоби спостереження, фотопастки, які правопорушники використовували для стеження за прикордонними нарядами.

На Буковині силовики провели майже 20 обшуків у "тютюнових" контрабандистів/Фото: ДПСУ

«Наразі тривають заходи з документування та встановленню кола осіб, причетних до протиправної діяльності, пов’язаної з незаконним переміщенням тютюнової продукції через українсько-румунський кордон. Попередня вартість вилученого становить понад 700 тисяч гривень", - зазначається в повідомленні.

При цьому в ДПСУ констатували, що з початком літа діяльність "тютюнових" контрабандистів на різних ділянках кордону значно активізувалась. Якщо у травні цього року прикордонники затримали 3765 ящиків сигарет, які намагалися незаконно перемістити через кордон, то у червні було затримано вже 4277 ящиків сигарет.

Як повідомлялося, днями у пункті пропуску «Нові Яриловичі» у подвійних стінках двох вантажівок, які прибули з Білорусі, охоронці виявили понад 130 тисяч пачок сигарет, а в іншому випадку у цьому ж пункті пропуску серед вантажу макулатури виявлено близько 100 тисяч пачок сигарет білоруського виробництва.

Фото: ДПСУ