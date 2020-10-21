Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про розвідку», ухвалений Верховною Радою 17 вересня.

Підписання відбулося під час відвідання главою держави управління інформації Державної прикордонної служби України з нагоди 17-ї річниці створення розвідки ДПСУ, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Президента.

«Сьогодні я підписую прийнятий Верховною Радою Закон України «Про розвідку». Реалізація положень цього закону дозволить створити ефективну систему української розвідки, яка відповідатиме характеру та масштабним актуальним загрозам національній безпеці України», – сказав Зеленський, підписуючи документ.

За його словами, підтримка розвідки на законодавчому рівні сприятиме своєчасному виявленню, запобіганню та нейтралізації загроз і підвищить спроможність розвідки здобувати та забезпечувати споживачів якісною розвідувальною інформацією.

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«Слід пам’ятати, що питання розвідки є пріоритетом, а матеріали розвідників – основа для прийняття важливих державних рішень. Саме тому цей закон – не лише нові можливості та нові спроможності для розвідки, але й велика відповідальність для держави, яка потребує значного посилення стратегічної та оперативної складових розвіддіяльності, вдосконалення аналітичної роботи та якості отриманої інформації», – зауважив Президент.

Він також висловив переконання, що всі завдання будуть виконані розвідкою на найвищому рівні.

«Виконані якісно, виконані професійно, власне – як і завжди», – додав глава держави.