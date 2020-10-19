США офіційно звинуватили офіцерів ГРУ Росії у хакерських атаках

Уряд США висунув офіційні обвинувачення офіцерам ГРУ Росії через причетність до організації міжнародних хакерських атак, у тому числі, проти України, а також поширення небезпечних вірусних програм, що спричинили мільярдні збитки.

Про це повідомило в понеділок американське впливове видання The Washington Post, передає Укрінформ.

"Сполучені Штати в понеділок висунули кримінальне обвинувачення проти шести офіцерів російської розвідки у зв'язку з рядом найбільш шкідливих міжнародних кібератак, у тому числі, зриву роботи електромережі в Україні та запуску вірусу-вимагателя NotPetya, який заразив комп'ютери по всьому світу, завдавши збитків на мільярди доларів", - зазначається в повідомленні.

У звинувачувальному акті фігурують росіяни Юрій Андрієнко, Сергій Детистов, Павел Фролов, Артем Очиченко, Петро Пліскін, Анатолій Ковальов. Як уточнюється, всі вони є офіцерами в/ч 74455 Головного управління розвідки Генштабу РФ, яке "було причетне до зусиль щодо втручання у президентську кампанію 2016 року".

При цьому зазначається, що зловмисного впливу кібератак, організованих офіцерами ГРУ зазнали, в тому числі, міжнародні корпорації, організації, політичні кампанії, уряди, а також Зимові Олімпійські ігри 2018 року.

"Жодна країна не використовувала свої кіберможливості в якості зброї настільки згубно й безвідповідально, як Росія", - заявив під час оголошення обвинувального акту помічник генерального прокурора Джон Демерс.

Він підкреслив, що росіяни безглуздо завдавали побічних безпрецедентних збитків для досягнення невеликих тактичних переваг та задоволення злого умислу.

Як повідомляв Укрінформ, зловмисна діяльність військової частини 74455 ГРУ ГШ Росії була розкрита західними спецслужбами разом з кількома іншими структурами, підконтрольними уряду РФ, діяльність яких пов'язана з дестабілізацією ситуації в США та Європі.