Microsoft зірвала масштабну хакерську операцію, яка загрожувала виборам у США

За кілька тижнів до виборів президента США компанія Microsoft поклала край масштабній хакерській операції, яка становила загрозу виборчій інфраструктурі країни.

Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми вжили заходів, щоб зупинити дію ботнету під назвою Trickbot - одного з найвідоміших у світі поширювачів вірусів-здирників", - зазначили в компанії.

Як підкреслили в Microsoft, уряд США, а також незалежні експерти вважають віруси-здирники "однією з найбільших загроз майбутнім виборам". Завдяки цим програмам зловмисники можуть заразити комп'ютерну систему, яка використовується для роботи зі списками виборців або звітування про результати голосування.

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"Ми заблокували дію Trickbot на підставі отриманої ухвали суду, а також завдяки технологічним діям у партнерстві з телекомунікаційними провайдерами по всьому світу", - уточнили в американській компанії.

При цьому зазначається, що поширювачі Trickbot, зараз не зможуть ініціювати нові зараження або активувати віруси, які вже потрапили в комп'ютерні системи.

Як відомо, вибори президента США мають відбутися 3 листопада.