Microsoft зірвала масштабну хакерську операцію, яка загрожувала виборам у США
Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії, передає власний кореспондент Укрінформу.
"Сьогодні ми вжили заходів, щоб зупинити дію ботнету під назвою Trickbot - одного з найвідоміших у світі поширювачів вірусів-здирників", - зазначили в компанії.
Як підкреслили в Microsoft, уряд США, а також незалежні експерти вважають віруси-здирники "однією з найбільших загроз майбутнім виборам". Завдяки цим програмам зловмисники можуть заразити комп'ютерну систему, яка використовується для роботи зі списками виборців або звітування про результати голосування.
"Ми заблокували дію Trickbot на підставі отриманої ухвали суду, а також завдяки технологічним діям у партнерстві з телекомунікаційними провайдерами по всьому світу", - уточнили в американській компанії.
При цьому зазначається, що поширювачі Trickbot, зараз не зможуть ініціювати нові зараження або активувати віруси, які вже потрапили в комп'ютерні системи.
Як відомо, вибори президента США мають відбутися 3 листопада.