Комітет рекомендував Раді ухвалити за основу законопроєкт про реформу Укроборонпрому

Комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розглянув законопроєкт «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності» (№3822) і рекомендував включити його до порядку денного сесії та прийняти його за основу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті державного концерну "Укроборонпром".

Зазначається, що, згідно з проєктом закону, запроваджується сучасна модель корпоративного управління на підприємствах концерну, яка убезпечить їх від корупційних ризиків, конфлікту інтересів та прямого політичного впливу. Крім того, відбудеться оздоровлення підприємств Укроборонпрому на всіх рівнях: фінансовому, соціальному та виробничо-технологічному.

“Корпоратизація Укроборонпрому не передбачає передачі державних оборонних підприємств у приватні руки. Держава була, є і залишиться 100%-вим акціонерним власником цих підприємств”, – заявив генеральний директор ДК «Укроборонпром» Юрій Гусєв.

Голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич наголосив, що на сьогодні реформа Укроборонпрому є надзвичайно важливою.

«Тим паче, корпоратизація концерну передбачена низкою стратегічних документів, зокрема, Стратегією нацбезпеки, чинною Стратегією реформування ОПК, а також низкою постанов уряду”, – підкреслив він.

Як повідомляв Укрінформ, головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради дало негативний висновок щодо законопроєкту №3822, який запроваджує механізм реформування ДК «Укроборонпром». Згідно з висновком, документ потребує доопрацювання і термінології, і концептуальних положень.