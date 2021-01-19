Укроборонпром планує реанімувати завод «Маяк»

Керівництво «Укроборонпрому» та заводу «Маяк» провели зустріч, під час якої обговорили плани з реанімації роботи підприємства.

Про це повідомив генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв на своїй сторінці в Фейсбуці.

"В умовах повного арешту поточних та спеціальних рахунків, “Маяк” знаходить резерви для випуску продукції за підписаними контрактами. І все ж, лишаються мільйони гривень боргів, у тому числі із заробітної плати. І ще безліч питань, рішення яких потребує комплексного підходу. Із командою ДК "Укроборонпром" та керівництвом заводу ми провели зустріч, спланувавши подальші дії з реанімації роботи підприємства", - зазначив він.

У результаті реформи концерну, «Маяк» має увійти до одного з оборонних холдингів.

"І наша спільна мета - посилити його потужності та зберегти колектив. Впродовж тривалого часу завод штучно заганяли в борги. У результаті, майно опинилося під арештом у рамках кримінального та виконавчих проваджень, а концерн і завод втратили можливість повноцінно ним розпоряджатися", - наголосив Гусєв.

Гендиректор Укроборонпрому зазначив, що у 2020 році концерн стабілізував роботу заводу: активно відновлюється виробництво для виконання контрактів, у тому числі, в рамках ДОЗ, повертаються у власність активи підприємства, погашено понад 8 млн боргу по зарплаті.

У 2008-му “Маяк” став повністю збройовим заводом. Він спеціалізується, зокрема, на виготовленні стрілецької і артилерійської зброї, ремонті та модернізації військової техніки.