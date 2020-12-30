Татаров прийшов у суд, що обирає йому запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив судове засідання з розгляду питання щодо обрання запобіжного заходу заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У залі суду присутній сам Татаров із своїми захисниками, а також прокурор.

Минуле засідання, 28 грудня, було перенесено через неявку прокурорів у суд.

Це засідання - третє з розгляду цього питання, перше проходило 24 грудня.

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Як повідомляв Укрінформ, у НАБУ заявили, що 23 грудня заступник генпрокурора Олексій Симоненко передав провадження за підозрою Татарова від НАБУ до СБУ, і зауважили, що це рішення було ухвалене втаємничено, без консультацій із НАБУ та САП. При цьому відмітка в ЄРДР була зроблена о 23:42.

У НАБУ відзначили, що законодавство забороняє передавати справи, в яких досліджуються злочини, підслідні НАБУ, до інших органів досудового розслідування.

Раніше САП оголосила, що клопотатиме у ВАКС про обрання Татарову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн грн.

21 грудня Татаров з’явився в НАБУ, де отримав повідомлення про підозру. Також він написав заяву про тимчасове призупинення виконання своїх посадових обов'язків та їх передачу іншій посадовій особі.

Адвокат Татарова Олександр Кузьменко поінформував, що кримінальне провадження НАБУ стосується знижки на парковку в одному з житлових комплексів Києва, а не «квартир для Нацгвардії».

1 грудня редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що колишній народний депутат і екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась дав викривальні показання на Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

За словами журналіста, Микитась повідомив слідству, що Татаров під час роботи в "Укрбуді" нібито підкупив експерта МВС, щоб той фальсифікував експертизу на користь компанії.

За повідомленням Офісу Президента, наразі Татаров відсторонений від виконання службових обов’язків.