Татаров прийшов у суд, що обирає йому запобіжний захід

Татаров прийшов у суд, що обирає йому запобіжний захід

Укрінформ
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив судове засідання з розгляду питання щодо обрання запобіжного заходу заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У залі суду присутній сам Татаров із своїми захисниками, а також прокурор.

Минуле засідання, 28 грудня, було перенесено через неявку прокурорів у суд.

Це засідання - третє з розгляду цього питання, перше проходило 24 грудня.

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Як повідомляв Укрінформ, у НАБУ заявили, що 23 грудня заступник генпрокурора Олексій Симоненко передав провадження за підозрою Татарова від НАБУ до СБУ, і зауважили, що це рішення було ухвалене втаємничено, без консультацій із НАБУ та САП. При цьому відмітка в ЄРДР була зроблена о 23:42.

У НАБУ відзначили, що законодавство забороняє передавати справи, в яких досліджуються злочини, підслідні НАБУ, до інших органів досудового розслідування.

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Раніше САП оголосила, що клопотатиме у ВАКС про обрання Татарову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн грн.

21 грудня Татаров з’явився в НАБУ, де отримав повідомлення про підозру. Також він написав заяву про тимчасове призупинення виконання своїх посадових обов'язків та їх передачу іншій посадовій особі.

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Адвокат Татарова Олександр Кузьменко поінформував, що кримінальне провадження НАБУ стосується знижки на парковку в одному з житлових комплексів Києва, а не «квартир для Нацгвардії».

1 грудня редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що колишній народний депутат і екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась дав викривальні показання на Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

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За словами журналіста, Микитась повідомив слідству, що Татаров під час роботи в "Укрбуді" нібито підкупив експерта МВС, щоб той фальсифікував експертизу на користь компанії.

За повідомленням Офісу Президента, наразі Татаров відсторонений від виконання службових обов’язків.

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