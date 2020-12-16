Міністри України й Туреччини зустрінуться в Києві у форматі «квадрига»

У п’ятницю, 18 грудня, в Києві відбудеться українсько-турецька зустріч у форматі "квадрига" - зустрінуться міністри закордонних справ та міністри оборони двох країн.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Фейсбук Надзвичайного та Повноважного Посла України в Туреччині Андрія Сибіги.

«Термін «квадрига» розшифровується як зустріч у форматі 2+2 (спільно міністри закордонних справ та міністри оборони України та Туреччини). Про започаткування такого формату прийняли рішення Президенти під час нещодавньої зустрічі в Стамбулі. А в ході візиту до Турецької Республіки Міністр Дмитро Кулеба домовився про час проведення заходу - Київ, 18 грудня», - йдеться у дописі Сибіги, який прибув до Києва на зустріч у форматі «квадрига».

Окрім того, під час візиту турецької делегації, голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу як почесний гість виступить на Конференції керівників закордонних дипломатичних установ України за участю послів, постійних представників та генеральних консулів нашої держави за кордоном, що проходитиме в онлайн режимі.

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Як повідомлялося, 16 жовтня Президенти України і Туреччини Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган зустрічалися в Стамбулі. Тоді було підписано низку документів, зокрема міністр оборони Андрій Таран від України та міністр національної оборони Хулусі Акар від Туреччини підписали рамкову військову угоду між урядами України та Туреччини.

14 грудня Міністерство оборони України вперше в історії уклало прямі зовнішньоекономічні угоди на товари військового призначення - оборонні контракти з турецькими компаніями підписав міністр оборони Андрій Таран.