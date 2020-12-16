Глава МЗС Туреччини долучиться до великої наради українських послів

Президент Володмир Зеленський, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков та Прем’єр-міністр Денис Шмигаль візьмуть участь у конференції керівників закордонних дипломатичних установ України, яка відбудеться 17-22 грудня в онлайн-форматі під гаслом «Прагніть більшого».

Почесним гостем стане міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу МЗС.

“17-22 грудня в онлайн-форматі відбудеться Конференція керівників закордонних дипломатичних установ України за участі послів, постійних представників та генеральних консулів нашої держави за кордоном. Конференцію відкриє Президент України Володимир Зеленський”, - ідеться в повідомленні.

Також у ході конференції відбудуться пленарні засідання за участю глави уряду Дениса Шмигаля та спікера Дмитра Разумкова.

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Зазначається, що у заходах братиме участь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та його профільні заступники.

“Конференція пройде під гаслом «Прагніть більшого». Її мета — визначити пріоритети та завдання зовнішньої політики України на найближчу перспективу. Учасники окреслять позиції та амбіції України у світі, шляхи удосконалення дипломатичної роботи задля захисту та просування національних інтересів нашої держави. Також обговорять стратегію просування українського експорту на іноземних ринках і залучення іноземних інвестицій в Україну як пріоритетні завдання української зовнішньої політики”, - проінформували в МЗС.

Водночас повідомляється, що міністр закордонних справ Турецької Республіки Мевлют Чавушоглу стане почесним гостем цьогорічної конференції, звернеться із промовою до керівників закордонних дипломатичних установ України.

Зі спеціальним відеозверненням до учасників конференції звернеться також Верховний представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Як повідомлялось, прессекретар глави держави Юлія Мендель у коментарі Укрінформу відзначила, що Президент Володимир Зеленський на щорічній нараді з керівниками закордонних дипломатичних установ обговорить стратегічні пріоритети зовнішньої політики України.

фото: АА