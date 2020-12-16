Глава МЗС Туреччини долучиться до великої наради українських послів

Глава МЗС Туреччини долучиться до великої наради українських послів

Укрінформ
Президент Володмир Зеленський, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков та Прем’єр-міністр Денис Шмигаль візьмуть участь у конференції керівників закордонних дипломатичних установ України, яка відбудеться 17-22 грудня в онлайн-форматі під гаслом «Прагніть більшого».

Почесним гостем стане міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу МЗС.

“17-22 грудня в онлайн-форматі відбудеться Конференція керівників закордонних дипломатичних установ України за участі послів, постійних представників та генеральних консулів нашої держави за кордоном. Конференцію відкриє Президент України Володимир Зеленський”, - ідеться в повідомленні.

Також у ході конференції відбудуться пленарні засідання за участю глави уряду Дениса Шмигаля та спікера Дмитра Разумкова.

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Зазначається, що у заходах братиме участь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та його профільні заступники.

“Конференція пройде під гаслом «Прагніть більшого». Її мета — визначити пріоритети та завдання зовнішньої політики України на найближчу перспективу. Учасники окреслять позиції та амбіції України у світі, шляхи удосконалення дипломатичної роботи задля захисту та просування національних інтересів нашої держави. Також обговорять стратегію просування українського експорту на іноземних ринках і залучення іноземних інвестицій в Україну як пріоритетні завдання української зовнішньої політики”, - проінформували в МЗС.

Водночас повідомляється, що міністр закордонних справ Турецької Республіки Мевлют Чавушоглу стане почесним гостем цьогорічної конференції, звернеться із промовою до керівників закордонних дипломатичних установ України.

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Зі спеціальним відеозверненням до учасників конференції звернеться також Верховний представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Як повідомлялось, прессекретар глави держави Юлія Мендель у коментарі Укрінформу відзначила, що Президент Володимир Зеленський на щорічній нараді з керівниками закордонних дипломатичних установ обговорить стратегічні пріоритети зовнішньої політики України.

фото: АА

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