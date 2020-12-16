Зеленський обговорить з послами пріоритети зовнішньої політики України — Мендель

Зеленський обговорить з послами пріоритети зовнішньої політики України — Мендель

Ексклюзив
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський візьме участь у нараді з керівниками закордонних дипломатичних установ, де обговорюватимуться стратегічні пріоритети зовнішньої політики України. 

Про це розповіла прессекретар глави держави Юлія Мендель у коментарі Укрінформу.

"Президент візьме участь у нараді послів, ця зустріч буде висвітлюватися публічно", - зазначила вона.

Мендель пояснила, що це - щорічна зустріч Президента з українськими послами за кордоном.

Водночас речниця глави держави зауважила, що на майбутній нараді обговорюватимуться стратегічні пріоритети зовнішньої політики України.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував на 17 грудня конференцію з керівниками закордонних дипломатичних установ.

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