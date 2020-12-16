Зеленський обговорить з послами пріоритети зовнішньої політики України — Мендель

Президент Володимир Зеленський візьме участь у нараді з керівниками закордонних дипломатичних установ, де обговорюватимуться стратегічні пріоритети зовнішньої політики України.

Про це розповіла прессекретар глави держави Юлія Мендель у коментарі Укрінформу.

"Президент візьме участь у нараді послів, ця зустріч буде висвітлюватися публічно", - зазначила вона.

Мендель пояснила, що це - щорічна зустріч Президента з українськими послами за кордоном.

Водночас речниця глави держави зауважила, що на майбутній нараді обговорюватимуться стратегічні пріоритети зовнішньої політики України.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував на 17 грудня конференцію з керівниками закордонних дипломатичних установ.