Кулеба назвав пріоритети МЗС у 2021 році

Пріоритетними напрямками роботи Міністерства закордонних справ у 2021 році буде запуск "Кримської платформи" як елемента протидії російській агресії, підвищення ефективності взаємодії із закордонними українцями і дипломатична робота на нових географічних напрямках.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час стратегічної дискусії "Дипломатія 2021: пріоритети влади, очікування суспільства".

"Серед пріоритетів 2021 року тема протидії російській агресії на всіх фронтах, безумовно, буде. Це буде рік запуску "Кримської платформи" – це буде новий елемент в усій архітектурі протидії російській агресії. Це буде рік закордонних українців - ми будемо дуже серйозно працювати над підвищенням ефективності взаємин із закордонними українцями", - сказав Кулеба.

Окрім того, заявив міністр, українська дипломатія продовжуватиме рухатися по азійському треку і більш предметно займатиметься Африкою.

"Ми багато аналітики провели в цьому році щодо Африки, і тепер ця аналітика має перетворитися на політику. І ми дуже віримо, що у нас відбудуться важливі прориви у двосторонніх відносинах з низкою країн – з країною Латинської Америки, з однією азійською країною", - зауважив очільник МЗС.

За словами Кулеби, ще однією "великою інтригою" наступного року будуть відносини України із Сполученими Штатами Америки.

"Це буде дуже цікаво, але я переконаний, що в результаті цього співробітництва ми станемо ще сильнішими, і наше партнерство із США поглибиться", - спрогнозував Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада відбулись вибори президента США. Найбільшу кількість голосів вибірників набрав колишній віце-президент, демократ Джо Байден.

14 грудня члени електорального коледжу провели офіційне голосування, віддавши 306 голосів Байдену. Для перемоги на виборах президента США необхідно набрати 270 голосів вибірників.