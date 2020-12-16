Кулеба: Ні суспільство, ні політики ще не готові до спокійної розмови про Росію

Українське суспільство і політикум наразі не готові до розмови про стратегію щодо співіснування з Росією, але ця розмова необхідна.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час стратегічної дискусії "Дипломатія 2021: пріоритети влади, очікування суспільства", передає кореспондент Укрінформу.

"Я дотримуюсь думки, що ні українське суспільство, ні політики ще не готові до спокійної розмови про Росію… Але ця розмова дуже потрібна. Без стратегії щодо Росії не буде ні безпеки, ні процвітання - це потрібно усвідомлювати", - сказав Кулеба.

За його словами, "ми ніколи не втечемо від своєї географії", і деякі експерти готові "тверезо дивитись" на цього сусіда України.

Як сказав міністр, Національний інститут стратегічних досліджень опублікував тези до розмови про Росію.

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На його думку, до цієї теми треба підходити дуже обережно і спершу обговорювати її в експертних колах.

"В суспільстві ще занадто багато емоцій, щоб говорити про Росію. Людина, яка дійсно готова до цієї розмови, буде замаркована фанатиком або зрадником і підставиться під удар", - зауважив міністр.

Кулеба додав, що з огляду на це найближчим часом зусилля МЗС на російському напрямку будуть зосереджені на роботі у вже існуючих форматах і запуску "Кримської платформи".