Україна і Туреччина уклали контракти на товари військового призначення

Міністерство оборони вперше в історії уклало прямі зовнішньоекономічні угоди на товари військового призначення.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зазначається, що низку оборонних контрактів із турецькими компаніями підписав міністр оборони Андрій Таран.

Ця подія відбулась у рамках візиту турецької делегації на чолі з президентом Директорату оборонної промисловості Турецької Республіки Ісмаїлом Деміром.

Як повідомив міністр оборони, йдеться про проєкти, покликані радикальним чином посилити бойові спроможності Військово-Морських Сил України задля підвищення безпеки у Чорноморсько-Азовському регіоні. Це перші конкретні домовленості у рамках нещодавно підписаної угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки.

Таран передав членам турецької делегації високу оцінку Президента України Володимира Зеленського оперативних кроків з реалізації домовленостей, досягнутих під час його недавнього візиту до Туреччини. Глава держави, повідомив міністр, сподівається, що підприємства українського оборонного комплексу отримають потужний імпульс для розвитку за рахунок турецьких технологій та інвестицій.

У свою чергу, Ісмаїл Демір відзначив, що Туреччина і Україна мають дуже багато спільних напрямків співробітництва у оборонній галузі. Швидкість переходу від домовленостей до практичної взаємодії, за його словами, вселяють надію на її вагомий обопільно вигідний результат.

Як повідомлялось, у жовтні міністр оборони України Андрій Таран та президент Директорату оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір підписали Меморандум, де, зокрема, було окреслено наміри започаткувати й імплементувати спільні проєкти з будівництва бойових кораблів, безпілотних літальних апаратів та всіх видів турбінних двигунів.

Тоді ж міністр оборони України Андрій Таран та міністр національної оборони Турецької Республіки Хулусі Акар підписали Рамкову військову угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки.